publicado em 21/12/2021

A propaganda eleitoral começa em 16 de agosto, inclusive na internet (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o calendário das eleições do ano que vem: 1º turno em 2 de outubro e 2º turno em 30 de outubro.Do dia 2 de abril em diante, nenhum candidato poderá estar ocupando cargo no poder Executivo. A propaganda eleitoral começa em 16 de agosto. A propaganda eleitoral começa em 16 de agosto, inclusive na internet.O primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro e o segundo turno, onde houver, em 30 de outubro.Confira, abaixo, as principais datas do calendário eleitoral em 2022:- 1º de janeiro: vedada a realização de pesquisas sem registro no TSE- 3 de março a 1º de abril: janela partidária – neste período, candidatos podem mudar de partido sem perder os cargos que já ocupam- 2 de abril: data para que presidente, governadores e prefeitos renunciem caso pretendam concorrer a outros cargos (a candidatura à reeleição não exige renúncia)- 5 de abril: último dia para partidos ou federações publicarem normas para escolha e substituição de candidatos-15 de maio: permitido o início da arrecadação (financiamento coletivo)- 30 de junho: proibida a transmissão de programas apresentados por pré-candidatos- 2 de julho: agentes públicos ficam proibidos de exercer qualquer conduta que afete a igualdade de oportunidades entre candidatos- 20 de julho a 5 de agosto: realização de convenções partidárias- 30 de julho: último dia para propaganda do TSE incentivando a participação de mulheres, jovens e negros na política- 3 de agosto: prioridade para remessa postal de partidos e federações; último dia para a nomeação de mesários- 6 de agosto: emissoras de rádio e TV ficam proibidas de veicular propaganda política ou dar tratamento privilegiado a candidatos, partidos ou federações- 15 de agosto: último dia para o registro de candidaturas- 16 de agosto: início da propaganda eleitoral, inclusive na internet- 26 de agosto a 29 de setembro: propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV- 30 de setembro: último dia para a veiculação de propaganda na imprensa escrita- 1º de outubro: último dia para veiculação de propaganda eleitoral- 2 de outubro: primeiro turno de votação- 3 de outubro: retomada da propaganda eleitoral (2º turno)- 7 de outubro: retomada da propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV (2º turno)- 29 de outubro: último dia para veiculação de propaganda eleitoral (2º turno)- 30 de outubro: segundo turno de votação*Com informações do g1.