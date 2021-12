A MP com o novo valor está publicada no Diário Oficial da União

publicado em 31/12/2021

Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.100 (Foto: Daniel Isaia/Agência Brasil)

O Diário Oficial da União publica, nesta sexta-feira (31), a Medida Provisória nº 1.091, de 30 de dezembro de 2021, assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que define o valor do salário mínimo, a partir de 1º de janeiro de 2022, em R$ 1.212.A portaria informa ainda que o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 40,40 e de R$ 5,51, o valor horário.Em sua fala, ao vivo, em uma rede social, na noite dessa quinta-feira (30), o presidente da República já havia anunciado o novo valor do salário mínimo para 2022.Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.100.*Com informações da Agência Brasil.