O ex-presidente afirmou que “se Brasil disser que sou solução", pode concorrer a corrida eleitoral

publicado em 02/12/2021

A declaração foi realizada em entrevista ao canal Record News (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou, na quarta-feira (1º), que não descarta candidatura à presidência da República em 2022. A declaração foi realizada em entrevista ao canal Record News."Essa chamada terceira via, confesso que não está no meu horizonte. Entretanto, devo dizer, apenas por hipótese, se em dado momento, houver uma conjunção nacional, vários setores, quase o Brasil inteiro dizendo 'ele é a solução, porque já teve experiência, daí, posso examinar", contou.O partido de Temer, o MDB, anunciou na última semana que a pré-candidata do partido às eleições é a senadora Simone Tebet (MS).O político ainda relembrou a carta que escreveu à Nação após as declarações polêmicas do presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro. “Sei que aquele fato modesto que pratiquei, de permitir a interlocução entre o Executivo e o Judiciário, foi muito útil para o país. Até me surpreendi positivamente, porque isso é determinação da Constituição", disse.*Com informações do UOL e Portal R7.