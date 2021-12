Sertanejo foi diagnosticado com tromboembulismo pulmonar e permanece sedado na UTI

publicado em 16/12/2021

O artista foi diagnosticado com tromboembulismo pulmonar (Foto: Reprodução)

O cantor sertanejo Maurílio, da dupla com Luiza, permanece internado em estado grave na UTI, mas teve melhora no quadro respiratório. A notícia foi dada nesta quinta-feira (16) pelo médico Wadervam Azevedo. O artista foi diagnosticado com tromboembulismo pulmonar."As partes clínica e a respiratória deram uma melhorada. Por exemplo, ontem [15], o respirador eletrônico chegou a fornecer 80% de oxigênio e, hoje [16], caiu para 60%, o que é um bom sinal", explicou o médico. Ele explicou ainda, que o quadro de saúde evoluiu de gravíssimo para grave, ou seja, Maurílo paresenta sinais vitais mais estáveis.A equipe médica aguarda o resultado de exames para sabe se o cantor precisará fazer hemodiálise por conta da doença. Maurílio está na UTI, sedado e respira com ajuda de aparelhos. Azevedo explicou que o artista está vivo porque estava muito pero do hospital. "O evento fica a 3 minutos do hospital. Ele já chegou ao pronto socorro evoluindo para uma parada cardíaca, então o tempo colaborou demais para ele estar vivo até agora", disse o médico.*Com informações do Correio Braziliense.