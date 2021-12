O modelo infantil ganhou bordas amarelas e a hashtag #VacinaJá com letras coloridas

publicado em 28/12/2021

A Anvisa autorizou a vacinação em crianças de 5 a 11 anos dia 16 de dezembro (Foto: Reprodução)

O governo João Doria já começou a imprimir o cartão de vacinação contra a covid-19 que será utilizado pelas crianças do estado. De acordo com a Folha de S. Paulo, cerca de 4,5 milhões de unidades da carteirinhas estão previstas.O modelo infantil ganhou bordas amarelas e a hashtag #VacinaJá com letras coloridas. O modelo foi elaborado pela Secretaria de Comunicação do governo e será disponibilizado em todos os pontos de vacinação contra o coronavírus.A Anvisa autorizou a vacinação em crianças de 5 a 11 anos dia 16 de dezembro. Mesmo assim, o governo federal vem batendo o pé sobre imunização infantil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, decidiu abrir uma consulta pública sobre o assunto e a iniciativa gerou críticas.Nesta segunda-feira (27), a A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, do Ministério da Saúde, elaborou uma nota técnica em que reforça a segurança da aplicação das vacinas em crianças. "Antes de recomendar a vacinação da covid-19 para crianças, os cientistas realizaram testes clínicos com milhares de crianças e nenhuma preocupação séria de segurança foi identificada", escreveu a chefe da pasta, Rosane Leite de Melo.Desde o início da pandemia, 301 crianças com idade entre 5 e 11 anos morreram de covid-19.O governo Doria foi o primeiro a negociar a produção de uma vacina contra a covid-19 no Brasil e o primeiro a vacinar contra a doença.*Com informações do Sbt Interior.