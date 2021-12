Vítima é um homem de cerca de 50 anos, residente do Texas, não vacinado e que já havia sido infectado pelo coronavírus

publicado em 21/12/2021

A notícia foi anunciada pela juíza do condado de Harris, Lina Hidalgo, na noite desta segunda-feira (Foto: REUTRS Mike Blake)

Os Estados Unidos registram a primeira morte no país causada pela variante Ômicron do coronavírus. A vítima é um homem de cerca de 50 anos, residente do condado de Harris, no estado do Texas, não vacinado e que já havia sido infectado pelo vírus.A notícia foi anunciada pela juíza do condado de Harris, Lina Hidalgo, na noite desta segunda-feira (20). No mesmo dia, os Centros de Controle de Doenças confirmaram que a Ômicron é agora a cepa dominante nos Estados Unidos. A variante é responsável por 73% dos novos casos de Covid."[A vítima é] um homem na casa dos 50 anos e mora no Distrito 2 do condado de Harris. Eu sei que para o pessoal do condado isso parece uma chicotada... É tão frustrante. Eu também sinto isso", disse Hidalgo, segundo o portal Daily Mail.Eu entendo o impulso de apenas ignorar as últimas notícias e ficar farto de tudo isso, mas, como esperávamos, a variante Ômicron do coronavírus chegou com força total", completou.Hidalgo também declarou que as evidências mostram que as pessoas vacinadas têm menos chances de ser hospitalizadas.*Com informações do Portal R7.