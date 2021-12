Os empresários encaram 2022 com otimismo, mas Rafael Rossi, assessor de investimentos do Sicredi e especialista no assunto, acredita que será um ano desafiador

publicado em 31/12/2021

Apesar de considerar 2022 um ano desafiador, Rafael Rossi, assessor de investimentos, apontou modalidades promissoras de aplicação (Foto: Arquivo Pessoal)

Pedro Spadoni

Os empresários encaram 2022 com otimismo, mas Rafael Rossi, assessor de investimentos do Sicredi e especialista no assunto, acredita que será um ano desafiador, principalmente por conta de incertezas, conforme disse em entrevista ao jornal A Cidade.

O assessor fez um panorama de como acredita que o cenário econômico vai estar no país em 2022, de acordo com projeções do Banco Central, comentou sobre os impactos em investimentos e compartilhou as principais dicas para fazer aplicações financeiras.

Cenário econômico

O primeiro ponto destacado por Rossi na entrevista foi que a Selic – taxa básica de juros definida pelo Copom (Comitê de Política Monetária) – vai aumentar. Atualmente, a taxa é de 9,25% ao ano, mas, segundo o assessor de investimentos, deve subir para 11,5% até maio.

“Isso, infelizmente, acaba reduzindo o PIB [Produto Interno Bruto] do país, porque o dinheiro fica mais caro para quem precisa dele para recursos e, consequentemente, ou não pegam os recursos nas instituições financeiras ou acabam pagando mais caro por ele”, explicou o especialista.

Inclusive, Rossi disse que a projeção para o ano que vem é que o PIB cresça 0,42%. O número fica bem atrás do crescimento registrado neste ano, que deve ser pouco mais de 4%, segundo o assessor. “Claro que isso é porque o ano anterior foi muito negativo, por conta da Covid”, acrescentou.

Já sobre a inflação, o especialista estima que ela deva fechar, no ano que vem, um pouco acima da meta do governo federal. “Ela tende a fechar em 5,03%, segundo as projeções do Banco Central. A meta é 3,5%. É por isso, também, que o governo federal vem aumentando a Selic. A ideia é tentar conter a inflação”, explicou.

Investimentos

Quando perguntado sobre se 2022 vai ser um bom ano para investir, Rafael Rossi respondeu que isso vai depender do tipo de aplicação que a pessoa quiser fazer.

“O ano de 2022, para aplicações atreladas à Selic e ao CDI [Certificado de Depósito Interbancário] tendem a render mais que nesse ano. Ou seja, o ano que vem vai ser melhor para os investidores que aplicaram em ações de baixíssimo e baixo risco. Já as aplicações de médio e alto risco, tem que analisar cada caso, de acordo com o perfil e objetivos da pessoa etc”, explicou o assessor de investimentos do Sicredi.

Rossi também disse que todo mundo que estiver pensando em começar a fazer aplicações financeiras deve considerar o que ele chamou de “tripé de análise financeira”, composto pelos seguintes pilares: liquidez, segurança e rentabilidade.

“A liquidez é a capacidade de fazer aquele recurso [aplicado] voltar a ser dinheiro. Geralmente, quanto mais liquidez, menor o rendimento. E quanto menos liquidez, maior o rendimento. Quanto mais segurança tiver naquela aplicação, menos retorno vai ter. E quanto menos segurança, mais retorno [a pessoa] tem que querer. E a rentabilidade. Tem que analisar esses três pilares juntos”, explicou.

Esta pode ser uma tarefa complexa, com consequências sérias na vida financeira do investidor em potencial. Por isso, Rossi reforçou a recomendação para que as pessoas busquem consultoria personalizada para investimentos.