Evento foi realizado on-line, pelo YouTube (Unifev Votuporanga), e mobilizou toda a comunidade acadêmica

publicado em 11/11/2021

O Gestor-administrativo da Instituição, Prof. Me. Raynner Toschi, deu abertura à transmissão, que contou com mais de 700 pessoas, entre alunos, professores e coordenadores (Foto: Unifev)

Tema relevante e uma comunidade acadêmica desejosa em adquirir novos conhecimentos foram os pilares da última live realizada pela UNIFEV no YouTube. Em seu canal oficial na plataforma, o Centro Universitário promoveu, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a palestra “Impacto da iniciação e transformação digital no mercado e empreendedorismo”.O Gestor-administrativo da Instituição, Prof. Me. Raynner Toschi, deu abertura à transmissão, que contou com mais de 700 pessoas, entre alunos, professores e coordenadores. Na oportunidade, o gerente regional do SEBRAE, Marcos José Amâncio, também falou aos participantes, seguido pelo gestor de projetos do SEBRAE, Guilherme Gustavo Lui, que ministrou a palestra.Lui é formado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), possui MBA em Economia Empresarial pela Universidade Estadual do Paraná - Campus Apucarana e MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).Durante a live, o palestrante abordou assuntos importantes, como inovação, startup, tecnologia 5G, pesquisa, empreendedorismo e as profissões do futuro.“Inovar não vai mais ser questão de necessidade, vai ser o nosso dia a dia daqui para frente, deveria ser disciplina que a gente coloca desde a primeira série. Precisamos, mais do que nunca, estar sempre atentos ao mercado, pois é dele que surgirão as oportunidades de novos mercados e profissões. Empreender é assumir riscos!”, enfatizou.Para Toschi, a parceria mais uma vez trouxe aprendizado e atualização à comunidade acadêmica. “A transformação tecnológica vai nos impactar e a reação será a de novas tendências. Vamos aprender sobre esse assunto e discutir para melhorar o mercado, cidade, estado e País, aumentando o nosso conhecimento e possibilidades de empregabilidade, de ganho e, também, de conhecimento”, falou.Para assistir a palestra na íntegra, basta acessar o canal do YouTube da UNIFEV: