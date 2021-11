O consumidor que negociar e pagar acordos a partir de R$200, pelo aplicativo, receberá R$50 na sua carteira digital Serasa

publicado em 05/11/2021

O primeiro passo para o recomeço financeiro é estar com o nome limpo (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

São Paulo, novembro de 2021 - O primeiro passo para o recomeço financeiro é estar com o nome limpo, mas nos últimos meses essa foi uma dificuldade de muitos. Atualmente, no Brasil, são mais de 62 milhões de inadimplentes que enfrentam dificuldades para conseguir crédito e realizar os seus sonhos. Por conta desse momento, a Serasa realiza a partir de hoje (3/11) o maior Feirão Serasa Limpa Nome de todos os tempos, que conta com a participação de mais de 100 empresas de diversos setores.A edição desse ano oferece, além da possibilidade de renegociação das dívidas com até 99% de desconto e opções de parcelamento sem juros, o inédito auxílio dívida* criado pela empresa, que pagará R$50 na carteira digital da Serasa para qualquer pessoa que negociar e pagar à vista acordos a partir de R$200, seja em uma ou várias dívidas somadas e negociadas através do aplicativo.Segundo Matheus Moura, gerente executivo da Serasa, o Feirão já é esperado pelo brasileiro como o momento ideal para renegociar suas dívidas. A edição desse ano é ainda mais especial, já que acontece em um momento de recomeço, de retomada da atividade econômica e de esperança para muitos brasileiros. “Além dos diversos benefícios do Feirão, o auxílio dívida é um importante aliado para esse momento, já que é um incentivo financeiro para o consumidor quitar mais um acordo ou até mesmo outros tipos de conta, como água, luz, telefone, entre outras pela carteira digital da Serasa. É uma oportunidade de recomeçar e queremos fazer parte desse momento.”, completa Matheus.O evento deste ano conta com mais de 100 empresas parceiras (o maior número da história) de diversos setores, que permitem que dívidas como cartão de crédito, lojas, água, luz, telefone, entre outros, sejam negociadas de forma rápida (em até 3 minutos), digital e sem precisar sair de casa.A edição do ano passado permitiu que aproximadamente 6 milhões de acordos fossem fechados e que vários brasileiros recomeçassem suas vidas com o tão sonhado nome limpo. Já para esse ano, a expectativa é que ainda mais brasileiros sejam beneficiados pela ação.“Muitas pessoas estão inadimplentes e nem sequer sabem, por isso é importante reforçar que a consulta de dívidas para o consumidor ou sua empresa é gratuita nos canais oficiais da Serasa, e o Feirão é o melhor momento para quem busca oportunidades de pagamento que cabem no bolso com descontos que podem chegar a 99%.” – completa Matheus Moura.ServiçoO Feirão Serasa Limpa Nome acontece entre 3 de novembro e 5 de dezembro nos seguintes canais:Aplicativo Serasa, disponível no Google Play e na App StoreNo site www.feiraolimpanome.com.brPelo WhatsApp 11 99575-2096Pelo 0800 591 1222Nas mais de 7 mil agências dos Correios (necessário levar documento original com foto)*Campanha válida para consumidores que negociarem e pagarem no mínimo R$200 em dívidas, podendo ser em mais de um acordo. Os acordos precisam ser negociados à vista pelo aplicativo da Serasa e pagos até o vencimento. Caso o vencimento escolhido gerado seja após 30/11, o pagamento deverá ocorrer até o dia 30/11. Valor de incentivo promocional limitado a R$50, uma única vez, por CPF, creditado na Carteira Digital Serasa ativa do consumidor. O depósito ocorrerá até 17/12 e o crédito deve ser utilizado até 31/01/22, caso contrário será estornado. Campanha válida de 03/11/2021 a 15/11/2021, podendo ser prorrogada a exclusivo critério da Serasa. Confira regulamento completo no siteComo fazer para negociar on-line e receber o auxílio dívida?1º Passo – baixar o app:Baixar o aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS) e digitar o CPF/ preencher um breve cadastro. Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela:2º Passo – escolher a oferta:Após selecionar a opção “ver ofertas” é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito:3 º Passo – revisar e finalizar: Depois que uma das opções for escolhida (para receber o auxílio dívida, o valor deve ser a partir de R$ 200,00), o formato do pagamento selecionado deve ser à vista e deve acontecer até 30/11. Após isso, é importante revisar e finalizar o acordo feito:4º Passo – pagar a dívida:Após gerar o boleto, o pagamento deve ser efetuado até o dia 30/1, através da carteira digital da Serasa ou outro meio de preferência do consumidor:5º Passo – receber o auxílio dívida na Carteira Digital Serasa:Após o pagamento, o valor de R$ 50,00 será creditado na Carteira Digital Serasa, que deve estar ativa. O depósito pode ocorrer até o dia 17/12 e o crédito deve ser utilizado até 31/01/22, caso contrário será estornado:A Serasa é um braço da Serasa Experian e tem como propósito revolucionar o acesso ao crédito no Brasil. Para isso oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população com produtos e serviços digitais que permitem que o consumidor consulte a sua pontuação de crédito (Serasa Score), negocie suas dívidas (Serasa Limpa Nome), consiga empréstimo e cartões de crédito (Serasa eCred), monitore seus dados (Serasa Premium) e tenha sua própria carteira digital para pagamento de todo tipo de conta e contratação de serviços. Tudo isso de forma simples e acessível via aplicativo ou site. Para mais informações, visite