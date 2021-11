Vice-governador, que é da região de Rio Preto, disputará a eleição majoritária em 2022

publicado em 22/11/2021

Rodrigo Garcia concorria sozinho nas prévias do partido (Foto: A Cidade)

O PSDB oficializou o nome do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, como pré-candidato ao governo paulista em 2022. A pré-candidatura foi homologada no domingo (21), pela comissão executiva do partido. O nome do candidato a vice na chapa do tucano, no entanto, ainda não foi definido.Rodrigo, que é da região de Rio Preto, concorria sozinho nas prévias do partido. Vice de Doria, ele foi o escolhido para suceder o atual governador quando ainda estava nas fileiras do DEM e deixou o antigo partido para se filiar ao PSDB em maio deste ano.Mesmo antes da oficilização, Rodrigo já vinha se portando como pré-candidato do partido ao Palácio dos Bandeirantes. Na última sexta-feira, 19, ele esteve em Rio Preto, na condição de vice-governador, e anunciou R$ 27 milhões em recursos para a retomada econômica na região.Além disso, prefeitos da região têm concentrado nele as reclamações sobre a possível instalação de novos pedágios. Plano de concessão do governo estadual prevê a instalação de 10 novas praças de pedágio no Estado, sendo sete na região de Rio Preto. Em sua visita à cidade, Rodrigo tentou contornar as críticas, dizendo que o plano ainda pode ser reavaliado.*Com informações do Diário da Região