Ao todo, 19 ganhadores em todo o Brasil vão receber R$292.047,15 cada

publicado em 08/11/2021

O sortudo poderá procurar uma agência da Caixa Econômica Federal para resgatar o prêmio (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um morador de Votuporanga ganhou R$ 292 mil após ser premiado no concurso final 2370 da Lotofácil. O sorteio aconteceu na noite de sábado (06) e o felizardo acertou as seguintes dezenas: 01, 03, 05, 07, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 25.



Apesar de ter acertado todas as dezenas, o ganhador terá que dividir o prêmio máximo da loteria com outros 19 apostadores que também fizeram a mesma pontuação.



O sorturo de Votuporanga tem 90 dias para retirar o seu prêmio junto à Caixa Econômica Federal.