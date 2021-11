Ações terão como principal pilar o Programa “Cooperação na Ponta do Lápis”, que busca levar educação financeira para público de todas as idades

publicado em 08/11/2021

Sicredi em conjunto com a Mauricio de Sousa Produções promoverá a live Turma da Mônica e Educação Financeira (Foto: Sicredi)

Tendo a educação financeira como uma das bases para gerar impacto positivo na sociedade, o Sicredi marca presença na 8ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), uma iniciativa do FBEF (Fórum Brasileiro de Educação Financeira), que será realizada entre os dias 8 e 14 de novembro. No período, a instituição irá intensificar suas ações voltadas ao tema em todo o país, buscando ampliar o impacto nas pessoas e comunidades.Para iniciar a Semana ENEF deste ano, o Sicredi promove a live “Vida Financeira Sustentável”. Com apresentação da jornalista Paula Valdez, e os convidados Vera Rita de Mello Ferreira, orientadora técnica do Programa Cooperação na Ponta do Lápis, e Eduardo Amuri, autor dos livros “Dinheiro sem Medo” e “Finanças para Autônomos”. A live abordará a nossa relação com o dinheiro, com dicas práticas sobre como podem ser desenvolvidos comportamentos que ajudem a alcançar uma vida financeira sustentável. A apresentação acontece no dia 08 de novembro, às 19h30 horas (horário de Brasília) no canal do Sicredi noPara finalizar a semana, no domingo (14), a partir das 18h o Sicredi em conjunto com a Mauricio de Sousa Produções promoverá a live Turma da Mônica e Educação Financeira, a ação tem como principal objetivo falar com as crianças sobre a importância da educação financeira e também será transmitida no canal da instituição no YouTube. Além das apresentações, durante toda a Semana ENEF, as cooperativas que integram o Sicredi realizarão inciativas locais e regionais em prol do tema.“Entendemos a educação financeira como um elemento fundamental para se ter uma vida financeira sustentável, pois o uso consciente do dinheiro é fundamental para a conquista de objetivos pessoais e profissionais. O Programa Cooperação na Ponta do Lápis materializa o nosso objetivo de apoiar a construção de uma sociedade mais próspera financeira e socialmente”, afirma João Tavares, presidente executivo do Banco Cooperativo Sicredi e diretor presidente da Fundação Sicredi.A participação do Sicredi na edição deste ano será norteada pela temática “Juntos a gente desenha uma vida mais próspera” mote do programa. Implementado em 2020 de maneira conjunta entre as cooperativas, centrais e a Fundação Sicredi, a iniciativa busca levar educação financeira para os mais de 1,5 mil munícipios em 26 unidades federativas onde o Sicredi atua, apoiando diretamente os associados e as comunidades locais.Em 2021 foi iniciada a segunda fase do Programa, desenvolvida para auxiliar as pessoas a conquistarem uma vida financeira sustentável por meio de oficinas que focam no contexto e interesses dos participantes, traduzindo os conceitos em práticas do dia a dia. Por meio do Programa, também foi lançada a Jornada da Educação Financeira nas Escolas, com diversos materiais pedagógicos, que serão utilizados nas salas de aula por profissionais habilitados pelo Sicredi a desenvolverem a metodologia e auxiliar os educadores a integrar a temática ao currículo escolar.Durante a Semana ENEF 2020, o Sicredi foi responsável por?43% do total de ações realizadas no Brasil, impactando mais de?4,3?milhões de pessoas em todo o país.?Foram cerca de?1,4?mil iniciativas em mais de?370?municípios de todas as regiões do país.?O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros ().*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.