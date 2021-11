Ações terão como principal pilar o Programa “Cooperação na Ponta do Lápis”, que busca levar educação financeira para público de todas as idades

publicado em 05/11/2021

Lançamento da Semana ENEF na agência Sicredi de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Tendo a educação financeira como uma das bases para gerar impacto positivo na sociedade, o Sicredi marca presença na 8ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), que será realizada entre os dias 8 e 14 de novembro. No período, a instituição irá intensificar suas ações voltadas ao tema em todo o país, buscando ampliar o impacto nas pessoas e comunidades.Para iniciar a Semana ENEF deste ano, o Sicredi promove a live “Vida Financeira Sustentável”. Com apresentação da jornalista Paula Valdez, e os convidados Vera Rita de Mello Ferreira, orientadora técnica do Programa Cooperação na Ponta do Lápis, e Eduardo Amuri, autor dos livros “Dinheiro sem Medo” e “Finanças para Autônomos”. A live abordará a nossa relação com o dinheiro, com dicas práticas sobre como podem ser desenvolvidos comportamentos que ajudem a alcançar uma vida financeira sustentável. A apresentação acontece no dia 08 de novembro, às 19h30 horas (horário de Brasília) no canal do Sicredi no YouTube.Para finalizar a semana, no domingo, 14, a partir das 18h o Sicredi em conjunto com a Mauricio de Sousa Produções promoverá a live Turma da Mônica e Educação Financeira, a ação tem como principal objetivo falar com as crianças sobre a importância da educação financeira e também será transmitida no canal da instituição no YouTube. Além das apresentações, durante toda a Semana ENEF, as cooperativas que integram o Sicredi realizarão inciativas locais e regionais em prol do tema.“Entendemos a educação financeira como um elemento fundamental para se ter uma vida financeira sustentável, pois o uso consciente do dinheiro é fundamental para a conquista de objetivos pessoais e profissionais. O Programa Cooperação na Ponta do Lápis materializa o nosso objetivo de apoiar a construção de uma sociedade mais próspera financeira e socialmente”, afirma João Tavares, presidente executivo do Banco Cooperativo Sicredi e diretor presidente da Fundação Sicredi.A participação do Sicredi na edição deste ano será norteada pela temática “Juntos a gente desenha uma vida mais próspera” mote do programa “Cooperação na Ponta do Lápis”. Implementado em 2020 de maneira conjunta entre as cooperativas, centrais e a Fundação Sicredi, a iniciativa busca levar educação financeira para os mais de 1,5 mil munícipios em 26 unidades federativas onde o Sicredi atua, apoiando diretamente os associados e as comunidades locais.Em 2021 foi iniciada a segunda fase do Programa, desenvolvida para auxiliar as pessoas a conquistarem uma vida financeira sustentável por meio de oficinas que focam no contexto e interesses dos participantes, traduzindo os conceitos em práticas do dia a dia. Por meio do Programa, também foi lançada a Jornada da Educação Financeira nas Escolas, com diversos materiais pedagógicos, que serão utilizados nas salas de aula por profissionais habilitados pelo Sicredi a desenvolverem a metodologia e auxiliar os educadores a integrar a temática ao currículo escolar.Durante a Semana ENEF 2020, o Sicredi foi responsável por?43% do total de ações realizadas no Brasil, impactando mais de?4,3?milhões de pessoas em todo o país.?Foram cerca de?1,4?mil iniciativas em mais de?370?municípios de todas as regiões do país.