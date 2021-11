Evento contou com a participação de mais de 1200 alunos de graduação, pós-graduação, egressos e professores da Instituição

publicado em 08/11/2021

Totalmente on-line, o evento promoveu o compartilhamento dos resultados das atividades de pesquisa realizadas dentro e fora da Instituição (Foto: Unifev)

A comunidade acadêmica da UNIFEV não para de produzir conteúdo científico. Na noite da última quarta-feira (03), mais de 1200 pessoas participaram do tradicional Congresso de Iniciação Científica: o UNIC, que é realizado, simultaneamente, ao XII Congresso de Professores, ao V Congresso de Pós-Graduação e ao IV Congresso Tecnológico.Totalmente on-line, o evento promoveu o compartilhamento dos resultados das atividades de pesquisa realizadas dentro e fora da Instituição. As exposições contemplaram trabalhos de Iniciação Científica, TCC (Conclusão de Curso), projetos de mestrado, de doutorado e demais estudos de alunos de graduação, pós-graduação, egressos e professores do Centro Universitário.Organizados em duas modalidades, o formato Banner pôde ser acessado pelo site unifev.edu.br/unic e as Apresentações Orais assistidas por meio da plataforma Teams, da Microsoft.Para a coordenadora do Núcleo de Pesquisa, Profa. Ma. Katiuce de Oliveira da Rocha Picheli, a edição foi um sucesso e superou expectativas. “O UNIC é o maior evento acadêmico da UNIFEV e, neste ano, tivemos uma participação incrível. Em relação a 2020, nossa primeira experiência remota, tivemos um aumento de 50% no número de inscritos, entre apresentantes e ouvintes”, concluiu.