Três moradores, que participam da campanha da Santa Casa, foram contemplados com uma televisão e dois celulares

publicado em 26/10/2021

Ganhadores: José da Silva e dona Luiza, Rafael do Nascimento e Claudenice Taeka

Mensalmente, a Santa Casa de Votuporanga faz novos ganhadores da campanha “Saúde que dá Prêmios”, em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev. Os moradores, que participam da iniciativa, ajudam o único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade e ainda concorrem a prêmios: uma televisão de 43 polegadas. Os vizinhos recebem um celular cada.Neste mês, o grande vencedor reside na Rua Laureano, no bairro Chácara Aviação. Rafael Siqueira do Nascimento foi contemplado com a TV. “Faz vários anos que eu ajudo a Santa Casa, com o objetivo de proporcionar melhores atendimentos para Votuporanga e região”, contou.A vizinha Claudenice Taeka Abê falou de sua satisfação em colaborar. Ela recebeu um celular. “Participo da iniciativa há mais de 10 anos. É importante contribuir com o Hospital, porque toda vez que necessitamos fomos muito bem atendidos. É nossa gratidão aos colaboradores, médicos e todos que salvam vidas”, afirmou.O casal José da Silva e dona Luiza deu exemplo de solidariedade. Eles aderiram à iniciativa desde o começo, pensando nos pacientes que tanto precisam. “Eu fico muito feliz, mas não é pelo prêmio, mas por ajudar o Hospital. Pedimos a todos que puderem contribuírem também”, disse seu José.Dona Luiza ressaltou o atendimento. “Já necessitamos da Santa Casa e fomos muito bem atendidos. Para nós, é uma bênção. Tem muitos exames, serviços de urgência socorrendo a todos que precisam”, complementou.O provedor da Instituição, Dr. Roberto Biazi, agradeceu a população de Votuporanga. “Sem dúvidas, a Santa Casa é o patrimônio da cidade. Recebemos o apoio de diversas maneiras, especialmente com a campanha “Saúde que dá Prêmios”. São milhares de imóveis que doam valores a partir de R$5 na conta de água, gerando receita para nosso Hospital”, explicou.Ele enfatizou que toda renda visa custear parte dos atendimentos do SUS. “Somos uma Instituição filantrópica, com mais de 70% da sua assistência via Sistema Único de Saúde. Essa iniciativa é uma fonte de recursos mensais, que são direcionados para manutenção de nossos serviços. Nosso muito obrigado”, complementou.Para participar e concorrer aos prêmios sorteados todos os meses, basta registrar pelo 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) o endereço da residência e indicar o valor que desejar, a partir de R$ 5. O ganhador principal recebe uma televisão e os vizinhos da direita e esquerda, que contribuem, são contemplados com celulares. No início do ano, os prêmios são um carro zero quilômetro e notebooks. Mais informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405 9139.