Programa de doação de roupas fica aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, em imóvel localizado em frente à Prefeitura

publicado em 15/10/2021

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga convoca a população em geral para doação de roupas em bom estado (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga convoca a população em geral para doação de roupas em bom estado para o programa “Roupas Solidárias”, em especial, peças de roupas masculinas e infantis.O programa oferece roupas e calçados para crianças e adultos que passam por dificuldades e fica aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, em imóvel localizado na Rua Pará, em frente à Prefeitura e ao lado da Secretaria de Direitos Humanos.Quem tiver roupas e calçados para doar pode entregar diretamente no Roupas Solidárias ou no Fundo Social. Interessados em receber as doações devem comparecer ao local com os documentos pessoais (RG e CPF), preencher cadastro e retirar as peças desejadas.