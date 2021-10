Liminar, obtida pela Procuradoria-Geral de Justiça em ação direta de inconstitucionalidade, vale até o julgamento definitivo da questão

publicado em 23/10/2021

De acordo com o Ministério Público (MP), o dispositivo legal fere a Constituição do Estado de São Paulo, a qual está subordinada a produção normativa municipal (Foto: Divulgação)

Foi suspenso o trecho de lei de Votuporanga (SP) que proibia o uso de buzinas por trens entre 22h e 6h. A liminar, obtida pela Procuradoria-Geral de Justiça em ação direta de inconstitucionalidade, vale até o julgamento definitivo da questão.De acordo com o Ministério Público (MP), o dispositivo legal fere a Constituição do Estado de São Paulo, a qual está subordinada a produção normativa municipal.Um dos argumentos que apresentados no pedido de liminar pelo procurador-geral de Justiça Mario Sarrubbo diz respeito à segurança.“Na medida em que eventuais pedestres poderão não estar atentos à passagem da composição férrea, em decorrência do não uso da buzina, e terem a sua integridade física violada, bem como ao potencial comprometimento do tráfego de pessoas e bens".O órgão especial do Tribunal de Justiça considerou ainda que a linha ferroviária perpassa por diversos municípios, não sendo recomendável que a regulamentação local disponha sobre a utilização de buzinas e imposição de sinalização obrigatória à luz de interesses eminentemente locais.*Com informações do g1