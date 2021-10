O edital, publicado na quinta-feira (21), exige apenas o Ensino Médio completo, sendo vigente para todas as regiões do estado

publicado em 25/10/2021

Para quem pretende se tornar policial militar do estado de São Paulo, o salário do cargo totaliza em R$ 3.360,33 (Foto: Divulgação)

As inscrições para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo já estão abertas a partir desta segunda-feira (25), no site da Fundação Vunesp () até o dia 8 de novembro. São 2.700 vagas e o salário inicial é de R$ 3.360,33. A taxa de inscrição de R$ 57,00. A prova objetiva, primeira etapa do processo seletivo, será realizada dia 06 de fevereiro de 2022.O edital, publicado na quinta-feira (21), exige apenas o Ensino Médio completo, sendo vigente para todas as regiões do estado de São Paulo. Além disso, existem algumas exigências para o perfil do candidato que deve ter ensino médio completo, no mínimo 17 e no máximo 30 anos de idade e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres. A CNH (Carteira Nacional de Habilitação), deve ser a partir da categoria B.A prova será composta por 60 questões de múltipla escolha, além da redação discursiva, com duração de 5 horas de prova. As outras etapas ficam a cargo dos Testes de Aptidão Física, de caráter eliminatório, compostos por testes de corrida, resistência e força, além dos exames de saúde, psicológico, conduta social e de documentos.A prova objetiva será de múltipla escolha com 60 questões, divididas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (20), Matemática (15), Conhecimentos Gerais (15), Informática (05) e Administração Pública (05).Para quem pretende se tornar policial militar do estado de São Paulo, o salário do cargo totaliza em R$ 3.360,33.É importante que o candidato se atente na hora da inscrição para a escolha da cidade em que irá realizar a prova objetiva. Podendo escolher entre Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo ou Sorocaba.*Com informações do Jornal CidadãoNET