Formação é auto instrucional, tem duração de oito horas, e alunos deverão comprovar residência em SP, BA, PE, RN ou no DF

publicado em 20/10/2021

Serão oferecidas 1.100 vagas para profissionais autônomos que atuam na área construção civil (Foto: Neoenergia Elektro)

A Neoenergia Elektro e o Senai Bahia estão com inscrições abertas, a partir desta quarta-feira (20), para um curso online, gratuito e auto instrucional com oito horas de duração (o aluno poderá organizar o seu próprio tempo de estudos) sobre noções básicas de eletricidade e segurança na construção civil.Serão oferecidas 1.100 vagas para profissionais autônomos que atuam na área construção civil (eletricistas, pedreiros, pintores, instaladores de antenas etc.) com Ensino Fundamental completo e que comprovarem residência nos estados de atuação das distribuidoras da Neoenergia (Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo) e no Distrito Federal."Os cuidados com trabalhos próximos à eletricidade são importantes e merecem ser destacados, principalmente quando se tratam de construções e reformas de edificações. A qualificação profissional é essencial para que a atividade seja exercida com segurança. Na Neoenergia, nós prezamos pela segurança das pessoas e estas iniciativas só reforçam o nosso compromisso", afirma o gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia, Harley Albuquerque.As inscrições podem ser feitas pelo site () até o dia 31 de outubro e a classificação se dará por ordem de inscrição. Os processos de classificação e de matrícula ocorrerão entre os dias 1º e 5 de novembro.O curso será ministrado 100% à distância e estará disponível para acesso a partir do dia 15 de novembro – ou em até 48h após a confirmação de matricula por e-mail.Quaisquer dúvidas, durante todo o processo, deverão ser enviadas para o e-mail: suporteava_neoenergia@fieb.org.br.Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Neoenergia Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes)