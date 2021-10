O instituto informou que está adotando as providências para nova seleção de empresa organizadora do processo seletivo

publicado em 19/10/2021

IBGE publicará nos seus canais oficiais os procedimentos para a devolução das taxas de inscrição já efetuadas (Foto: Simone Mello/Agência Brasil)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou o cancelamento do processo seletivo para a contratação de recenseadores e agentes censitários para o Censo 2022.Em nota, o IBGE explicou que o "contrato com o Cebraspe como empresa organizadora do processo seletivo simplificado (PSS) do Censo Demográfico 2022, que termina hoje [dia 18], não será prorrogado".Desse modo, o processo seletivo foi cancelado.Conforme previsto no edital, em casos como esse, de cancelamento, o IBGE publicará nos seus canais oficiais os procedimentos para a devolução das taxas de inscrição já efetuadas.Por fim, informou que o instituto já está adotando as providências para nova seleção de empresa organizadora do processo seletivo para o Censo 2022.*Com informações do A Cidade On