Segundo relato da irmã da vítima, o homem bateu com a cabeça no chão após cair da escada enquanto subia no telhado da residência

publicado em 18/10/2021

Um autônomo de 60 anos morreu, no último sábado (16), após cair da escada dentro de sua casa, no bairro Boa Vista, em Rio Preto.

O caso foi relatado à Polícia Civil pela irmã da vítima, uma autônoma de 45 anos. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou que o homem estava subindo a escada para consertar algo em cima da casa, onde ele morava junto com ela.

Em um determinado momento, ela teria ouvido o barulho do momento da queda. Ao se aproximar do irmão, a mulher teria constatado que ele estava com os olhos fechados e não respondia os chamamentos, apresentando também respiração ofegante e sangue no nariz e na boca.

A autônoma também teria percebido que o irmão bateu com a cabeça no chão. Na sequência, ela acionou o Corpo de Bombeiros, que compareceu ao local e encaminhou o homem para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jaguaré, onde ele morreu após algumas horas.