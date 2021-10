Evento será no dia 28 de novembro, às 11h, no Sindicato Rural

publicado em 21/10/2021

Os preparativos para a sétima edição do Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga já começaram (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Os preparativos para a sétima edição do Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga já começaram. O evento será realizado no dia 28 de novembro, às 11h, no Sindicato Rural, sob a organização da Comissão de Voluntários.Uma reunião com os integrantes das equipes ocorreu nesta quarta-feira (20). O objetivo foi alinhar trabalhos, especialmente nesta fase de arrecadar doações para o Leilão, que tem 100% da renda voltada para a Instituição, única que atende o SUS (Sistema Único de Saúde) na cidade.O evento já é tradicional e retorna após um ano sem sua edição, por conta da pandemia. “Queremos reunir Votuporanga e toda região em nossa festa, que beneficiará centenas de pacientes de 53 cidades do SUS. Cada presença será fundamental para contribuir com Hospital, que abrange 500 mil habitantes”, destacou o voluntário Dimas Geraldo da Silva.Cada auxílio é mais que bem-vindo. A Comissão está buscando os animais doados. “Contamos, novamente, com a colaboração de todos. Bezerros, novilhas, gado leiteiro, cavalos serão leiloados em nosso evento. Temos grandes parceiros e queremos aumentar ainda mais a nossa corrente do bem, para arrecadar ainda mais recursos para a Santa Casa. Os interessados em contribuir podem entrar em contato com a Captação de Recursos da Instituição, pelo telefone (17) 3405-9139 ou no celular (17) 99779-9928”, frisou.A grande novidade deste leilão é o sorteio de um Fusca Verde, no período da tarde. Os cupons da campanha custam R$10 cada e podem ser adquiridos no Bazar do Bem, anexo ao Hospital, ou com voluntários.O carro foi doado por um casal que preferiu o anonimato e tem as características originais, com motor de 1500 cilindradas. Mais informações nos telefones: 17 3405-9139/3405-9133/17 99779-9928/17 99718-5981 – WhatsApp.O provedor da Santa Casa, Carlos Roberto de Biazi, agradeceu todo o empenho. “A Instituição tem 71 anos de serviços à população e possui em seu DNA o envolvimento da comunidade. Os voluntários são fundamentais para a manutenção de nossos atendimentos e exemplos de altruísmo e de solidariedade. Agradecemos toda a Comissão por, mais uma vez, promover um evento deste porte que já tradicional em nossa cidade, com renda para nosso Hospital”, finalizou.