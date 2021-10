Campanha de arrecadação foi realizada durante a Semana da Criança; produtos foram destinados ao Lar São Vicente de Paulo

publicado em 14/10/2021

O novo Pátio do Colégio Unifev foi o palco de uma bela ação realizada pelos alunos da escola (Foto: Unifev)

O novo Pátio do Colégio Unifev foi o palco de uma bela ação realizada pelos alunos da escola. Na última semana, uma doação de mantimentos ao Lar São Vicente de Paulo movimentou as crianças da Educação Infantil e do Fundamental I, que foram motivados pelos professores e coordenadores ao exercício da solidariedade durante a Semana da Criança, que antecedeu o feriado do dia 12 de outubro.

A ação arrecadou suprimentos entre os dias 04 e 07 de outubro. Por sua vez, a entrega foi realizada no dia 08, na presença das coordenadoras Profa. Ma. Joana D'Arc Soares Bafoni Prates e Profa. Esp. Tânia Casado Silveira, além da coordenadora da entidade assistencial Josiany Maria Garcia. Ao todo, foram doados: 108 litros de leite, 43 litros de óleo, 42Kg de arroz, 115 unidades de molho de tomate, 25Kg de bolachas e 48kg de macarrão, 450 pacotes de fraldas, 200 tubos de pasta dental, 40 escovas de dente, 400 sabonetes, 16 litros de álcool 70%,12 litros de água sanitária, 30 detergentes, além de algumas unidades de shampoo e desodorantes.

A Kyra Santos de Melo, 7 anos, que está no segundo ano do Fundamental I, amou participar do projeto. “Pedi para o meu pai um produto para a doação e fiquei muito feliz em participar. É muito bom, porque vai ajudar os velhinhos do Lar São Vicente”, comemorou.

De acordo com a Profa. Tânia, a iniciativa teve o objetivo de mobilizar as crianças e ensinar o respeito aos idosos e a importância da solidariedade ao próximo. “Tivemos muita colaboração e mensagens de amor por meio das doações. A entidade escolhida realmente está passando por um momento de necessidade. Com certeza, faremos mais projetos como este”, explicou.

Para Josiany o momento foi de gratidão. “Para nós do Lar São Vicente é muito importante todas as doações, principalmente neste momento que nós estamos atravessando de tanto dificuldade. Essas doações são muito bem-vindas”, declarou.

Aos interessados em ajudar, o contato da entidade é: (17) 3421-4539.