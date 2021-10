Aulas presenciais voltam a ser obrigatórias a 100% dos alunos das redes pública e privada A partir de segunda-feira (18) aulas presenciais das escolas das redes públicas e privadas voltarão a serem obrigatórias para 100% dos alunos

publicado em 13/10/2021

Só poderão deixar de frequentar aqueles estudantes que apresentarem justificativa médica (Foto: A Cidade)

As aulas presenciais das escolas das redes públicas e privadas voltarão a serem obrigatórias para 100% dos alunos a partir da próxima segunda-feira (18). Só poderão deixar de frequentar aqueles estudantes que apresentarem justificativa médica.A informação foi antecipada na manhã desta quarta-feira (13) pelo jornal “O Estado de São Paulo” e deve ser anunciada oficialmente pela equipe do governador, João Dória, em coletiva de imprensa no início da tarde.De acordo com a secretaria de educação estadual, o distanciamento entre as carteiras será incialmente mantido, mas deixará de ser exigido a partir do dia 3 de novembro. Em agosto, a gestão estadual já tinha reduzido o distanciamento de 1,5 metro para 1 metro.O uso de máscara por parte de estudantes e funcionários permanece obrigatório para todos, assim como a utilização de álcool em gel nas escolas e equipamentos de proteção individual por parte de professores e demais funcionários.No mês de agosto foi autorizado o retorno às aulas presenciais com 100% ocupação respeitando os protocolos sanitários, o que em algumas unidades exigiu revezamento de grupos. Apesar da autorização, o envio do estudante para a sala de aula era facultativo aos pais. Na ocasião, as prefeituras também tinham autonomia para definir as datas e regras de abertura.*Com informações do Cidadão.net