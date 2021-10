Atividade é direcionada às comunidades interna e externa; inscrições já estão abertas de forma totalmente on-line no site da Instituição

publicado em 25/10/2021

Academia Unifev contará com aulas de FitDance, de segunda a sexta-feira, das 07h às 08 horas e das 18h às 19 horas (Foto: Unifev)

De volta às atividades presenciais, o Núcleo de Vivências Corporais traz mais uma novidade em seu atendimento ao público. A Academia Unifev contará com aulas de FitDance, de segunda a sexta-feira, das 07h às 08 horas e das 18h às 19 horas.Coordenada pelo curso de Educação Física, a prática conta com um investimento simbólico de R$50,00, referente aos meses de novembro e dezembro, que poderá ser parcelado em até duas vezes. As aulas serão realizadas na quadra do Campus Centro, ao lado da Academia.Os interessados devem ser maiores de idade, seguirem todas as medidas de segurança contra a Covid-19 e aceitarem os termos e condições do regulamento no ato da inscrição, que pode ser feita pelo link:Segundo o responsável pelo Núcleo, Prof. Me. Valter Mariano dos Santos Junior, a prática de exercício físico regular é um importante aliado do ser humano na busca de uma melhor qualidade de vida. Em combate à Covid-19, a Academia segue todas as recomendações sanitárias exigidas pelos órgãos oficiais de Saúde.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.