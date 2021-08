Instituição financeira cooperativa conquista reconhecimento em premiação da 100 Open Startups que reconhece as corporações mais abertas à inovação no Brasil

publicado em 25/08/2021

Instituição teve destaque pelo segundo ano consecutivo no levantamento anual da 100 Open Startups, que mapeia e reconhece as corporações mais abertas à inovação no Brasil (Foto: Divulgação)

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de cinco milhões de associados, teve destaque pelo segundo ano consecutivo no Top 100 Open Corps 2021, levantamento anual da 100 Open Startups que mapeia e reconhece as corporações mais abertas à inovação no Brasil.

O reconhecimento está alinhado com a estratégia da instituição, que sempre apostou no poder da relação de cooperação para apoiar o desenvolvimento das regiões onde está presente e acredita na conexão com startups para promover inovações que gerem valor aos associados – o centro da operação - e à sociedade.

“Temos tradição em inovar e nosso modelo de negócio regional impulsiona a colaboração. Procuramos soluções que permitam expandir a nossa essência e solucionar desafios, com esse pensamento buscamos apoio de startups para gerar valor para o associado que está sempre no centro das nossas entregas, seja em ações corporativas, seja em ações das nossas Cooperativas. A pandemia se apresentou como mais um desafio, mas novamente o Sicredi encontrou novas perspectivas através de iniciativas empreendedoras e tecnológicas. Ficamos muito felizes com este reconhecimento ao Sicredi e com a sensação de que estamos no caminho certo de fortalecer as parcerias para entregar cada vez maior valor aos nossos associados”, afirma Cesar Gioda Bochi, Diretor Executivo de Administração do Sicredi.

Hoje, o Sicredi conta com várias iniciativas para ampliar suas conexões com startups conduzidas por nossas Cooperativas. Corporativamente o programa Inovar Juntos que estimula o desenvolvimento de soluções aos projetos da empresa voltados a proporcionar benefícios para colaboradores e associados da instituição e agreguem valor aos seus negócios, e a presença e parceria com o Agtech Garage , um dos maiores hubs de inovação da América Latina, voltado à conexão de empresas e startups para o Agro.