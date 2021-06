A força-tarefa das policias de Goiás e do Distrito Federal encontrou o criminoso após 20 dias de buscas

publicado em 28/06/2021

Governo confirma morte de Lázaro após prisão (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

O foragido Lázaro Barbosa foi morto após uma troca de tiros com a polícia nesta segunda-feira (28). A informação foi confirmada pelo Governo de Goiás. A força-tarefa das policias de Goiás e do Distrito Federal encontrou o criminoso após 20 dias de buscas.Nas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado parabenizou a polícia pelo trabalho. “Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa gente! Goiás não é Disneylândia de bandido”, escreveu o governador no Twitter. Também nas redes sociais, imagens do momento da captura do criminoso foram divulgadas. No vídeo, os policiais comemoram a prisão.