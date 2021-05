Dos quase 36 milhões de beneficiários do INSS, mais de 11 milhões ainda precisam fazer o procedimento

publicado em 31/05/2021

A partir de junho, os aposentados e pensionistas que não realizarem a confirmação do cadastro terão o benefício suspenso (Foto: A Cidade)

A prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS vai voltar a ser obrigatória a partir desta terça-feira (1). Quem não cumprir a exigência poderá ter o benefício bloqueado.Desde março de 2020, a exigência da prova de vida estava suspensa pelo INSS por causa da pandemia. Agora, a obrigatoriedade voltou. A partir de junho, os aposentados e pensionistas que não realizarem a confirmação do cadastro terão o benefício suspenso. Dos quase 36 milhões de beneficiários do INSS, mais de 11 milhões ainda precisam fazer o procedimento.“A primeira forma que a gente orienta é que eles façam pelo aplicativo do celular, pela biometria facial. Algo em torno de 60% desses perto de 12 milhões podem fazer pela biometria facial. São aqueles que têm carteira de motorista digital ou título de eleitor digital”, explica Leonardo Rolim, presidente do INSS.Podem fazer a prova de vida digital os segurados que foram selecionados pelo INSS — a mensagem chega por telefone, e-mail ou mensagem de SMS pelo número 280-41. O segurado tem que baixar o aplicativo Meu Gov.br e autorizar o processo de reconhecimento para fazer a biometria facial. O aplicativo vai pedir para que o segurado faça movimentos com a cabeça. O registro da selfie, feita em vários ângulos, vai ser comparado com a imagem do segurado que já existe na base de dados. Outra opção é ir ao banco onde o beneficiário recebe.Para evitar aglomerações nas agências, foi criado um calendário. O cronograma começa em junho para quem deveria ter feito a prova de vida em março e abril de 2020, e segue até dezembro. Quem tiver dificuldade de locomoção pode ligar para o telefone 135 e agendar a visita de um servidor do INSS.O beneficiário pode ainda saber se o banco onde recebe oferece outras formas de atualizar o cadastro sem a necessidade de ir à agência, como a biometria digital.Para os beneficiários que não fizeram a prova de vida em fevereiro de 2020, ou seja, antes do início das medidas de distanciamento, o prazo termina na próxima segunda-feira (31).