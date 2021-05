Governador havia anunciado flexibilizações a partir do dia 31, mas desistiu; Seba seguirá determinações em Votuporanga

publicado em 26/05/2021

O governador João Doria voltou atrás e anunciou a prorrogação da Fase de Transição em todo o Estado (Foto: Assessoria)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO governador João Doria (PSDB) voltou atrás na sua decisão e prorrogou da fase de transição do Plano São Paulo, para todo o Estado, até o dia 14 de junho, com as mesmas regras atuais. No último dia 19 ele havia anunciado flexibilizações a partir do dia 31, como a ampliação da capacidade e do horário de atendimento, mas na iminência da chamada terceira onda da Covid-19, a medida foi revogada.Sendo assim, o funcionamento das atividades econômicas segue permitido das 6h às 21h e a capacidade de atendimento restrita a 40% de ocupação nos estabelecimentos. O prefeito Jorge Seba (PSDB) também já anunciou que seguirá as restrições impostas em sua integralidade, o que deve ser ratificado por decreto.“O funcionamento das atividades comerciais seguirá até as 21 horas, com a permissão de 40% de ocupação no local, seja restaurante, café, comércio e demais serviços. Os indicadores da pandemia recomendam cautela neste momento, e é cautela que nós estamos adotando”, afirmou Doria.Permanecem liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos, desde que seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social.O toque de recolher também continua, das 21h às 5h, assim como a recomendação de teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e escalonamento de horários para entrada e saída de trabalhadores do comércio, serviços e indústrias.A decisão, segundo o governo, foi tomada após a taxa de ocupação de UTIs por pacientes graves com Covid-19 chegar a 80,6% no Estado e 77,6% na Grande São Paulo.Em Votuporanga a taxa de ocupação da UTI Covid na Santa Casa é de 100% e no Hospital de Campanha, 15 dos 23 leitos de suporte estão ocupados. Já na Diretoria Regional de Saúde, a ocupação das UTIs está em 88,6%, com relatos de pacientes já esperando na fila por vagas em leitos intensivos.