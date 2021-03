O tucano votuporanguense confirmou o favoritismo e foi eleito com 65 dos 90 votos dos deputados paulistas na eleição de segunda-feira (15)

publicado em 16/03/2021

"Inicio com o agradecimento à minha família, que sempre será meu alicerce, e com destaque especial a minha esposa Marli, mulher de fibra que caminha ao meu lado.Agradecimento especial a você do Noroeste paulista que acompanha passo a passo minha trajetória política, desde a prefeitura de Votuporanga.Agradeço ao governador João Doria e seu vice Rodrigo Garcia, e em nome deles a todo o Governo do Estado, pelo trabalho conjunto ao longo de dois anos na liderança de governo. Esta presidência é, certamente, resultado do trabalho sério como líder, a mim confiado.Aquele que reconhece sua origem e trajetória prioriza o sentimento mais nobre: a GRATIDÃO.É uma honra ser como você que nos assiste, antes de tudo, um cidadão paulista, e ter sido escolhido por tantos colegas para presidir a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.Aceito com muito orgulho esta missão que me foi dada, neste momento histórico e, infelizmente, dramático para o mundo, em que a liderança tem seu papel reforçado no enfrentamento ao maior desafio dos nossos tempos, que é a pandemia, refletindo na maior crise sanitária e econômica mundial.A defesa da vida não admite divisão. Atenção: esta é a primeira mensagem desta presidência: é chegada a hora da UNIÃO, do EQUILÍBRIO, da firmeza na TOMADA DE DECISÕES para que VIDAS SEJAM SALVAS.Reafirmo aqui meu compromisso de não medir esforços para oferecer a esta casa um mandato à altura do padrão de excelência que ela merece, honrando um cargo que já foi ocupado por figuras tão ilustres, que ajudaram com seu trabalho a engrandecer o nome da ALESP.Quero aqui, antes de mais nada, saudar meu antecessor Cauê Macris, e agradecer em nome da Casa os avanços trazidos por sua gestão, principalmente no que diz respeito ao inegável legado de modernização da infraestrutura tecnológica desta Assembleia Legislativa.O alicerce deixado pelas gestões do nobre deputado Cauê permitirá iniciar meu trabalho de olho no futuro, buscando agora outras conquistas e avanços na nossa história.Assumo a presidência desta casa hoje com uma missão: transformar o maior parlamento da América Latina TAMBÉM NO MELHOR.Ao lado das senhoras e dos senhores, esta gestão não se desviará sequer por um segundo do objetivo de fazer com que esta Assembleia UNIDA, com a força do nosso interior e a vanguarda das regiões metropolitanas, assuma o papel de protagonismo na definição dos destinos do Estado, e consequentemente, do Brasil.Respeitando sempre a independência dos poderes, mas sem nunca deixar de se fazer ouvida. Mais do que nunca, o Poder Legislativo paulista vai ser reconhecido como um dos pilares que fazem a força de um Estado que tem vocação de liderar.Ao lado das senhoras e dos senhores, quero construir uma Assembleia capaz de inspirar e influenciar as Câmaras Municipais do nosso Estado, fortalecendo e valorizando o trabalho legislativo paulista.É hora também de exercermos nossa liderança ao lado dos demais parlamentos estaduais, fortalecendo a relevância do trabalho legislativo como um todo, e fazendo da nossa ALESP uma referência para as demais assembleias do País.A aproximação com as pessoas será outra marca desta nova Assembleia Legislativa que está nascendo, com os novos desafios digitais na comunicação e a abertura constante de canais de transparência da Rede ALESP, para informar e interagir cada vez mais diretamente com o cidadão.Por fim, mas não menos importante, esperem de mim uma gestão marcada pelo respeito ao dinheiro público destinado a esta Casa, e pelo corte de todo e qualquer desperdício, respeitando agendas da sustentabilidade e meio ambiente.Certamente, percorreremos juntos um longo caminho. Mas tenho certeza de que, assim como eu, os senhores e as senhoras sabem que não convém duvidar da força da nossa ALESP, nem da competência dos nobres deputados e deputadas desta Casa.Aos quais, neste momento, convoco para adesão ao Projeto de Lei que poderá ser assinado por todos os parlamentares e que ficará marcado na história desta Casa, com a máxima urgência que o momento exige.Trata-se da autorização a ser concedida ao Governo do Estado para a compra direta de novas doses de vacina para o combate ao Covid-19. Este Parlamento cumpre com isso sua missão principal que é a defesa do valor maior de uma sociedade, a defesa da vida.O pioneirismo da ALESP neste projeto segue os mesmos preceitos de coragem e liderança que teve o Governo de São Paulo, em nome do governador João Doria, estabelecendo uma política firme de prevenção ao Covid-19, focada na produção de Vacina, e investindo na parceria com este importante instituto de pesquisa paulista que é o Butantã.Além da vacina, a população paulista também precisa que a esperança seja revigorada. E o parlamento jamais será omisso no momento em que as pessoas mais precisam.Por isso, daremos prioridade ao projeto de lei que visa garantir dignidade e sustento ao povo paulista, por meio do Bolsa-Trabalho.Saibam que as portas da presidência estarão sempre abertas a todos os deputados e deputadas desta casa. Estarei aqui para trabalhar como o presidente de todos. E posso garantir que, a partir de hoje, o meu partido é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito obrigado!"