Gestão Doria antecipou o fim do decreto que colocava Votuporanga e os demais municípios do estado na fase vermelha aos sábados, domingos e feriados

publicado em 03/02/2021

Estabelecimentos não essenciais continuam proibidos de oferecer atendimento presencial a partir das 20h (Foto: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brComo adiantado pelo jornal A Cidade na edição desta quarta-feira (03), o governo de São Paulo suspendeu o decreto que colocava Votuporanga e os demais municípios do Estado na fase vermelha, com lockdown, aos finais de semana e feriados.Pela previsão inicial, a medida, em vigor desde o dia 25 de janeiro, permaneceria até 7 de fevereiro. Com o anúncio desta quarta, realizado numa coletiva de imprensa, ela deixa de valer já no sábado (06).Em contato com o jornal anteontem, o deputado estadual votuporanguense e líder do governo na Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari (PSDB), disse que uma reunião seria feita com o governador na manhã de ontem para cravar medidas menos restritivas do Plano SP para todo o Estado.Com a decisão, estabelecimentos como shoppings, restaurantes e comércios voltam a ter permissão para funcionar aos sábados, domingos e feriados nas regiões que estão na fase laranja do plano de flexibilização econômica, como é o caso da região DRS-XV, da qual Votuporanga faz parte junto a Rio Preto e outros 98 municípios.A gestão Doria alega que o endurecimento da quarentena já provocaram melhora nos indicadores de saúde e que, por isso, as medidas foram canceladas antes do prazo inicial previsto.“Tivemos felizmente queda em internações em todo o estado de São Paulo, tanto em leitos primários quanto em leitos de terapia intensiva (UTI), o que nos permite suspender a decisão de fechamento de atividades econômicas já neste final de semana em todo o estado. Tivemos uma diminuição de 11% no número de internações por Covid-19 nos leitos públicos e privados e o governo entende que podemos permitir que as atividades de fim de semana sejam retomadas”, afirmou o governador João Doria.Apesar dessa revogação do governo, os estabelecimentos considerados não essenciais continuam proibidos de oferecer atendimento presencial a partir das 20h. Isso porque essa já era uma das regras da fase laranja do Plano.Durante a coletiva, o governo também anunciou medidas para auxiliar o setor de bares e restaures, que fez diversas mobilizações nos últimos dias contra as restrições complementares de funcionamento.O pacote prevê R$ 125 milhões de crédito, além da suspensão do corte do fornecimento de gás e água nos estabelecimentos comerciais por falta de pagamento até o final do mês de março. Ainda segundo o governo, as contas pendentes vão poder ser parceladas sem juros e multas.Também foi divulgado que o protesto de débitos inscritos na dívida ativa serão suspensos por 90 dias para que os empresários tenham capacidade de adquirir financiamento.Uma nova reclassificação do Plano São Paulo deverá ser divulgada pela gestão Doria na próxima sexta-feira (05).- Todos os setores de comércio e serviços estão permitidos;- Atendimento presencial em bares segue proibido;- Capacidade de ocupação: 40% em todos os setores;- Funcionamento máximo: ampliado de quatro para oito horas por dia;- Horário de fechamento: atendimento presencial só poderá ser feito até 20h;- Parques estaduais, salões de beleza e academias: podem abrir