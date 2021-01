Abertura é tradicional no segundo sábado do mês; lojistas e consumidores devem se atentar às regras de biossegurança

publicado em 06/01/2021

O comércio de Votuporanga abrirá em horário especial neste sábado (9/1). Por ser o segundo sábado do mês, às lojas ficarão abertas das 9h às 18h."A data é estratégica para o setor que se prepara para receber com segurança todos os consumidores", destacou Carlos Eduardo Ramalho Matta, presidente da ACV.A Associação Comercial de Votuporanga lembra que é preciso que todos se atentem às regras de biossegurança. Alguns estabelecimentos também oferecem atendimento on-line e delivery, para aqueles que desejarem fazer suas compras de casa. No site da ACV tem a relação de associados que oferecem o serviço (www.acvnet.com.br/delivery).