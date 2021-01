O golpe aconteceu na tarde desta última sexta-feira (8)

publicado em 11/01/2021

Um aposentado, de 73 anos, perdeu mais de R$ 5 mil depois de cair no golpe do falso parente em Rio Preto. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (8) e a ocorrência foi registrada na Polícia Civil no sábado (9).De acordo com informações do registro policial, o golpista ligou na residência do idoso se passando por um sobrinho e o convenceu que estava com o carro quebrado na rodovia e que precisava de dinheiro.A vítima acabou fazendo duas transferências bancárias, uma no valor de R$ 2.530,00 e outra de R$ 2.000,00. O aposentado ainda fez um depósito em dinheiro de R$ 980,00 numa casa lotérica.Ainda segundo o boletim de ocorrência, inicialmente, quem teria atendido a ligação do golpista foi seu filho, que tem uma deficiência intelectual. O caso foi registrado como estelionato.*Com informações de Região Noroeste