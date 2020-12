Tragédia aconteceu nesta última segunda-feira (21), na rodovia Assis Chateaubriand, em Parapuã

publicado em 22/12/2020

(Foto: Divulgação/Guia Online Parapuã)

Um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo e um caminhão matou sete pessoas e deixou várias pessoas feridas nesta segunda-feira (21), na rodovia Assis Chateaubriand, em Parapuã (SP).Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista do ônibus teria perdido o controle da direção e bateu de frente contra um caminhão que seguia na pista contrária.Informações ainda não confirmadas indicam que um pneu que estava na pista seria o motivo do motorista perder o controle e causar o acidente.O ônibus de turismo teria começado a viagem em São Félix do Xingu, no Pará, e seguia para Rio Grande do Sul.Cerca de 43 pessoas se envolveram no acidente. Segundo a polícia, sete pessoas morreram, incluindo o motorista e o passageiro do caminhão. Oito pessoas estão em estado grave e 23 pessoas estão com ferimentos leves. Cinco pessoas não se feriram. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais em Parapuã, Osvaldo Cruz e Tupã.Ainda segundo a Polícia Rodoviária, algumas crianças foram encaminhadas para o Conselho Tutelar após perderem a família no acidente.Viaturas do Corpo de Bombeiros, várias ambulâncias e a Polícia Militar Rodoviária ajudaram no resgate das vítimas.A rodovia precisou ser interditada por algumas horas. A perícia técnica foi até o local e um laudo deve mostrar as causas do acidente.Donizete Alexandre dos Santos Filho, de 30 anos é quem estava dirigindo o caminhão no momento do acidente. Junto com ele estava Bartogaleno Alexandre dos Santos, de 33 anos. Os dois não resistiram aos ferimentos e morreram.Eles são moradores da cidade de Lucélia, que fica na região de Presidente Prudente (SP). O velório está marcado para hoje (22), às 11h. O enterro vai ser às 16h, no cemitério municipal de Lucélia.*Com informações de SBT Interior