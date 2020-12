Toque de recolher será das 23h30 às 5h. Quem descumprir o toque poderá ser multado e o valor varia de R$ 110 a R$ 540. Cidade já tinha tomado esta medida durante a pandemia

publicado em 11/12/2020

Rua de Andradina na manhã desta sexta-feira (11) — (Foto: Rafael Honorato/TV TEM)

O aumento no número de casos de Covid-19 levou a Prefeitura de Andradina (SP) a decretar toque de recolher das 23h30 às 5h. A medida foi publicada em um decreto municipal nesta quinta-feira (10).

Andradina tem 1.901 casos positivos e 62 mortes provocadas pela doença desde o início da pandemia. .

O toque de recolher prevê que nesse horário está proibida a circulação de pessoas na rua sem necessidade. De acordo com a prefeitura, alguns casos como ir ao trabalho, ao médico ou à farmácia estão liberados.

Mas quem estiver na rua, sem justificada, como passeando ou indo a algum outro lugar sem necessidade, não será mais permitido. A Polícia Militar vai ajudar a fiscalizar e pegar as informações pessoais do infrator.

As informações serão passadas para a prefeitura, que irá analisar cada caso. Quem descumprir o toque poderá ser multado e o valor varia de R$ 110 a R$ 540.

Esta não é a primeira vez que a cidade adota o toque de recolher, já que no início da pandemia na cidade a medida também foi tomada. Na ocasião, 150 pessoas foram multadas por descumprir o decreto.









*Com informações de G1 São José do Rio Preto e Araçatuba