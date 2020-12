Crime foi registrado na noite deste último domingo (14). Valor furtado não foi divulgado, mas loja informou que criminosos levaram "toda mercadoria."

publicado em 15/12/2020

Câmera de segurança flagrou suspeito durante crime em Rio Preto — (Foto: Reprodução/Câmera de segurança)

A polícia faz buscas por homens que furtaram cerca de 800 peças de uma joalheira, em um shopping de São José do Rio Preto (SP), na noite deste último domingo (SP).

De acordo com a Polícia Militar, câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos, que acessaram uma loja em reforma e entraram na joalheira pelo forro.

Em seguida, os ladrões furtaram joias, relógios, pedras preciosas e fugiram. O shopping estava fechado no momento em que o crime foi registrado. O valor das peças não foi divulgado.

Ainda segundo a Polícia Militar, imagens das câmeras de segurança foram entregues para a Polícia Civil. O caso está sendo investigado. Nenhum suspeito foi preso.

O shopping informou que as polícias civil e militar estão apurando todos os detalhes referentes à ocorrência e reforçou que está colaborando com as autoridades competentes.

A joalheira confirmou o crime e afirmou que toda mercadoria da loja foi furtada. "É lamentável. É doloroso. É assustador como uma atitude destas possa vir de outros seres humanos em um ano que tanto nos foi roubado", disse o empresário Walter Carrazzone Jr.









*Com informações de G1 São José do Rio Preto e Araçatuba