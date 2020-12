Acidente aconteceu na Rodovia Eliseo Bernabé. Duas mulheres morreram no local; dois homens foram socorridos com ferimentos graves. Motorista do veículo fugiu do local.

publicado em 07/12/2020

Acidente provocou mortes e deixou feridos em rodovia em Piacatu (Foto: Arquivo Pessoal)

Duas mulheres morreram e dois homens foram socorridos em estado grave após um acidente de trânsito na noite de domingo (6) na Rodovia Eliseo Bernabé, em Piacatu (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, as vítimas eram passageiras de uma caminhonete com placas de Santópolis do Aguapeí que seguia sentido Piacatu quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu de frente com uma árvore.

Ainda segundo a polícia, o motorista fugiu do local. As duas mulheres, de 42 e 44 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram. Os outros dois passageiros, dois homens, de 25 e 43 anos, foram socorridos em estado grave e levados para o pronto-socorro de Birigui e Bilac. A polícia irá apurar as causas do acidente.







*Com informações de G1 São José do Rio Preto e Araçatuba