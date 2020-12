O temporal que passou pela região na tarde de ontem causou queda de árvores e destelhamentos

publicado em 04/12/2020

Vendaval causou destelhamentos em Tanabi (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A chuva e os fortes ventos que passaram pela região na tarde de ontem causaram estragos no município de Tanabi.

O vendaval chegou a causar a queda de uma torre de retransmissão de TV, além de dezenas de árvores. Destelhamentos também foram registrados devido aos fortes ventos.



Em outras cidades da região, foram relatados ventos fortes com bastante intensidade, causando transtorno e medo na população no momento da passagem do temporal.

Apesar dos estragos causados, até o momento não houve registro de feridos.









*Com informações de O Extra.net