O argentino Franco Nuñez percorria cerca de 17 quarteirões para trabalhar

publicado em 04/12/2020

Eduardo (chefe) e Franco com a documentação do carro novo (Foto: Reprodução/ Cristales Fonseca/Facebook)

O dono de uma vidraçaria na cidade de Centenário, na Argentina, resolveu presentear um dos seus funcionários com um carro para evitar que o homem tivesse que percorrer 17 quarteirões a pé para chegar ao local de trabalho.

Como a empresa fica em uma região que não tem um sistema de transporte público, o vidraceiro Franco Nuñez, levava cerca de 1 hora para chegar até o trabalho, segundo informações do jornal local Río Negro.

Nuñez até tentou comprar um carro por conta própria, mas teve um imprevisto em casa e precisou desistir da ideia. O chefe Eduardo Fonseca ficou comovido com a situação e resolveu ajudá-lo. Os dois trabalham juntos há mais de 5 anos.

Na sexta-feira (25) o expediente terminou de uma maneira diferente. Fonseca convidou Franco para jantar depois do trabalho só que, em vez de uma refeição, Franco recebeu um carro - presente pelos anos de serviço e amizade.

Em entrevista ao jornal, Fonseca conta que foi empregado durante toda a vida e quando virou chefe decidiu que não seria como os seus antigos patrões. "Quero que todos os funcionários sejam tratados com o seu valor. Se eu progredir, eles têm que progredir comigo. Com oportunidades iguais”, disse.







*Com informações de O Extra.net