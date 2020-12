Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 7, em Votuporanga

publicado em 07/12/2020

Equipes de resgate tentam controlas as chamas causadas pela colisão dos veículos - (Foto: Reprodução/Facebook)

Na madrugada desta segunda-feira, 07, um acidente foi registrado na rodovia Euclides da Cunha, próximo a loja da Havan em Votuporanga. Três pessoas morreram carbonizadas.

De acordo com informações iniciais, o motorista em um Kia Optima, Alan Júnior Tassi Monteiro, de 30 anos, trafegava na contramão sentido Votuporanga, quando acabou colidindo de frente com uma caminhonete S10 que vinha no sentido contrário. Após a batida, os dois veículos pegaram fogo e ficaram completamente destruídos.

Segundo informações posteriores, as vítimas que estavam na caminhonete, Ivo, de 69 anos, e Marlene, de 68, eram de Guarulhos/SP e estavam viajando à caminho de um velório em Dolcinópolis.

Equipes de Resgate, Corpo de Bombeiros e Polícias, estiveram no local para controlar as chamas e resgatar os corpos das vítimas que infelizmente não resistiram.







*Com informações de O Extra.net