Pista precisou ser totalmente interditada por 30 minutos para o rescaldo. Ninguém ficou ferido

publicado em 16/12/2020

Caminhão apresentou pane elétrica e pegou fogo na BR-153, em Rio Preto (SP) — (Foto: PRF/Divulgação)

Um caminhão pegou fogo na altura do quilômetro 54 da BR-153, em São José do Rio Preto (SP), na noite de terça-feira (15).

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, um caminhão que transportava caixas plásticas apresentou pane no sistema elétrico e pegou fogo.

Os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas, mas a cabine do veículo ficou destruída.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pista precisou ser totalmente interditada por 30 minutos para o rescaldo. Ninguém ficou ferido.













*Com informações de G1 São José do Rio Preto e Araçatuba