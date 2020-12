As matrículas dos dois programas vão acontecer em janeiro, antes do fim do exame, que terá notas divulgadas em março

publicado em 12/12/2020

Enem deste ano será aplicado apenas em 2021 - (Foto: Reprodução)

Estudantes que fizerem o próximo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não poderão se inscrever na primeira seleção do Programa Universidade para Todos (Prouni) e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As matrículas dos dois programas vão acontecer em janeiro, antes do fim do exame, que terá notas divulgadas em março.O calendário do Ministério da Educação (MEC), anunciado nesta quinta-feira, 10, traz as datas das inscrições no Prouni, Fies e do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) de 2021. De acordo com cronograma, o Prouni 2021 terá inscrições abertas de 12 a 15 de janeiro. Já o SiSU abrirá de 19 a 23 de janeiro. Por fim, o Fies 2021 receberá os interessados entre 26 a 29 de janeiro. Já a prova do Enem será realizada no dia 17 de janeiro, com divulgação dos resultados no dia 29 março de 2021. A nota do Enem é um dos critérios de seleção para os programas que viabilizam uma vaga no ensino superior (universidades públicas e privadas).Isso significa que só vai conseguir se inscrever no início de 2020 quem tiver a nota do Enem dos anos anteriores. Os alunos que fizerem a prova pela primeira vez só vão poder contar com os programas para vagas em instituições públicas e privadas no segundo semestre.A mudança gerou críticas dos estudantes. "O grande espanto, para secundaristas que sonham com a universidade, é a incompatibilidade entre as datas do Enem e dos outros programas", diz nota da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes).A decisão do MEC procura adequar o calendário do Prouni e do Fies ao ano letivo das universidades. Em função do adiamento causado pela pandemia, o Enem só vai liberar as notas em março. Especialistas apontam ainda o risco de sobrarem vagas no Prouni no primeiro semestre de 2021.Confira o calendário do Enem, Prouni e Fies:- 12 a 15 de janeiro - Inscrição do Prouni- 17 de janeiro - 1º dia do Enem impresso- 19 de janeiro - Resultado da 1ª chamada do Prouni- 24 de janeiro - 2º dia do Enem impresso- 26 a 29 de janeiro - Inscrição do Fies- 31 de janeiro - 1º dia do Enem digital- 1º de fevereiro - Resultado da 2ª chamada do Prouni- 2 de fevereiro - Resultado do Fies- 7 de fevereiro - 2º dia do Enem digital- 18 e 19 de fevereiro - Inscrição na lista de espera do Prouni- 22 de fevereiro - Resultado da lista de espera do Prouni*Com informações de Diário da Região e Região Noroeste