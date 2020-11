A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Estado de São Paulo teve início no dia 1º de novembro de 2020. Nesta etapa deverão ser vacinados os bovídeos (bovinos e bubalinos) com idade entre zero e 24 meses. O prazo para imunização se encerra no dia 30 de novembro, informa a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

De acordo com o médico veterinário Luciano Lagatta, diretor do Grupo de Defesa Sanitária Animal, da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, órgão da Pasta, que coordena a campanha no Estado “a expectativa é que sejam vacinados 4,6 milhões bovídeos que estão dentro desta faixa etária”.

Apesar das medidas de combate ao novo coronavírus (Covid-19) que ainda estão sendo realizadas, as atividades relacionadas à imunização contra as doenças que apresentam alto impacto comercial e em saúde animal, como a Febre Aftosa, devem ser mantidas.

A data limite para entrega da declaração da vacinação é 7 de dezembro de 2020.

A vacinação é obrigatória. Deixar de vacinar e de comunicar a vacinação sujeita o criador a multas de 5 Ufesps (R$ 138,00) por cabeça por deixar de vacinar, e 3 Ufesps (R$ 82,83) por cabeça por deixar de comunicar. O valor de cada Ufesp - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo é R$ 27,61.