Informação foi divulgada por Beth Goulart, filha da atriz, neste domingo (29).

publicado em 30/11/2020

Nicette Bruno (foto de arquivo de 2016) - (Foto: Nathalia Fernandes/ TV Globo)

A atriz Nicette Bruno está internada em um hospital do Rio com Covid-19. A informação foi divulgada pela filha de Nicette, a também atriz Beth Goulart, neste domingo (29).

Nicette está no CTI, mas, de acordo com Beth, ela está com ventilação mecânica não invasiva e não está entubada.

"Esta pandemia na~o poupa ningue´m por isso e´ importante tomar todos os cuidados, seguir todos os protocolos. Infelizmente, mama~e pegou Covid, mas ela esta´ bem, enfrentando esta batalha contra o vi´rus e eu creio que mama~e vai sair dessa com muita forc¸a, muito amor e muita luz", escreveu Beth em sua rede social.



*G1 São José do Rio Preto e Araçatuba