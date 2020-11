Geral

Menino morre eletrocutado ao tentar amarrar barco em Araçatuba

Acidente foi no córrego Azul, um dos braços do Rio Tietê; irmãos estavam com a vítima, pediram socorro, mas ela não resistiu

publicado em 12/11/2020

(Foto: Reprodução) Um menino de 13 anos morreu eletrocutado na noite desta quarta-feira (11) após tentar amarrar o barco que estava em uma escada, no córrego Azul, em Araçatuba (SP). O córrego é um braço do Rio Tietê. De acordo com a Polícia Militar, o adolescente estava com os dois irmãos dele, de 17 e 22 anos, em um barco perto de uma ponte e, ao tentar amarrá-lo em uma escada, ele foi eletrocutado. Ainda segundo a polícia, um dos irmãos pediu socorro, mas o menino não resistiu à descarga elétrica e morreu. Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil vai investigar. *G1

