Para utilizar o saldo é preciso solicitar essa opção na plataforma; veículo deve estar no nome do usuário cadastrado no programa

publicado em 29/10/2020

Prazo para usar créditos da Nota Fiscal Paulista para pagar IPVA 2021 termina neste sábado. (Foto: RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Os proprietários de veículos no estado de São Paulo têm até este sábado (31) para abater o valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com os créditos da Nota Fiscal Paulista. A informação é da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.Para que seja possível pagar ou abater o IPVA 2020 é preciso escolher essa opção no site da Nota Fiscal Paulista. O veículo deve estar no nome do usuário cadastrado no programa.O usuário poderá escolher o valor dos créditos que quer utilizar nessa operação. Caso envie um valor maior do que o total do imposto, o saldo restante será creditado na conta corrente da Nota Fiscal Paulista. O mês de outubro é o único período do ano em que essa opção está aberta para os consumidores.Em 2019, 46.645 consumidores realizaram a solicitação para o abatimento do IPVA deste ano, totalizando R$ 4,48 milhões, segundo a secretaria.*G1