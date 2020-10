Isa Bentran, de apenas 10 anos de idade, representou Votuporanga e também o interior no programa Canta Comigo Teen

publicado em 19/10/2020

Isa Bentran tem apenas 10 anos de idade e impressionou 81 jurados no reality show “Canta Comigo Teen”, da TV Record. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

A votuporanguense de apenas 10 anos, Isa Bentran, representou Votuporanga e também o interior do estado neste domingo (18), no reality show da Record, ‘Canta Comigo Teen’. Ela com todo seu carisma e talento, encantou muitos jurados do programa, além do apresentador Rodrigo Faro.

Em sua apresentação, Isa recorreu as suas raízes sertanejas e cantou a música “Medo Bobo”, da dupla Maiara e Maraísa. Conversando com Ticiane Pinheiro, a votuporanguense contou os seus hobbies e também foi elogiada pela apresentadora que a comparou com Marília Mendonça.

Ainda em conversa com Ticiane Pinheiro, a mini cantora disse que sempre foi de cantar no karaokê e a vergonha esteve muito presente, até que teve a oportunidade de cantar em um casamento, mas na brincadeira e assim mostrou o grande talento. Além de cantar, Isa adora esportes e pratica pescaria, judô e futebol. “Estou bastante focada na música e hoje vim aqui honrar o meu interior, canta comigo!”, disse Isa Bentran ao se apresentar aos jurados.

Enquanto cantava, os jurados ficaram impressionados com o talento e a voz de Isa por ser tão jovem e também confiante como uma pessoa mais velha. Ao final de sua apresentação, 81 jurados se levantaram para a votuporanguense que, com o resultado, ocupou o terceiro lugar do pódio.

Rodrigo Faro não deixou de prestar seus elogios a pequena cantora, “menina do céu, uma coisinha tão linda, tão pequenininha e um vozeirão, mandou muito bem”.

Infelizmente, o adversário de Isa Bentran, Nico Amâncio, conseguiu que mais jurados levantassem em sua apresentação, o que ocasionou que o mesmo ocupasse o lugar de Isa no pódio.