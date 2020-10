Comissão de voluntários promove Arrastão do Bem, com quatro pontos de coletas

publicado em 22/10/2020

Ajudar a Santa Casa é salvar vidas. Cada contribuição reflete em mais qualidade e humanização nos atendimentos para cerca de 500 mil habitantes. Pensando em beneficiar milhares de pacientes, Magda promove Arrastão do Bem em prol do Hospital votuporanguense.

A ação teve início nesta semana e se estenderá até dia 30 de novembro. A comissão de voluntários definiu como pontos de coleta: Supermercado Irmãos Tavares, Mercearia Santa Maria e Mercados Frango Mag e Nossa Senhora Aparecida.

A população pode contribuir com açúcar, chá mate, extrato de tomate, colorau, milho verde, ervilha, vinagre e arroz. Todo item arrecadado será entregue para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.

A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Magda. “Queremos agradecer os voluntários, que se dedicam com nossa causa. Estamos vivenciando grandes desafios na saúde, atendendo Coronavírus e outras doenças. Cada doação significa muito para o Hospital e, principalmente, para a manutenção de atendimentos com qualidade e humanização. Quem puder colaborar, que nos ajude. Nossos assistidos agradecem”, contou o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana.