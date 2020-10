Neste dia 15 de outubro, em comemoração ao Dia do Professor, todo o corpo docente da UNIFEV e do Colégio Unifev foram homenageados, durante reunião virtual com a Reitoria e a Diretoria Executiva da Instituição, realizada na plataforma Teams. Além dos gestores, coordenadores e professores, o encontrou contou com a participação do Conselho de Curadores da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV).

Presencialmente, no Campus Centro, estiveram reunidos o Diretor-Presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, o Diretor 2º Secretário, Cláudio Luis Romeiro; o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; e o Gestor Administrativo, Prof. Me. Raynner Toschi Silva. A reunião também foi acompanhada de casa pela Profa. Dra. Encarnação Manzano (Pró-Reitora Acadêmica) e a Profa. Esp. Terezinha Amaral (diretora do Colégio).

Dando início às homenagens, o Presidente da FEV explicou que o encontro teve o objetivo de reconhecer e valorizar o trabalho desempenhado pelos professores, considerados a comissão de frente da Instituição.

“Por conta da dedicação e empenho de todos vocês, podemos chegar tranquilos neste momento, quase no fim do ano letivo, e dizer que tudo correu bem, principalmente do ponto de vista acadêmico. Esperamos que continuem firmes, com essa mesma garra e entusiasmo. Estamos torcendo para que no ano que vem a situação esteja apaziguada, para nos vermos presencialmente. O nosso muito obrigado e parabéns!”, afirmou.

Representando a Reitoria do Centro Universitário e a coordenação do Colégio Unifev, em sua fala, Gastaldon frisou a importância deste dia para toda a comunidade acadêmica.

“Tivemos um ano extremamente atípico, repleto de situações difíceis, mas vocês, professores, estiveram à frente dos desafios. O melhor de tudo isso é que a gente conseguiu atingir nossos objetivos. Tivemos um fechamento muito satisfatório do 1º semestre e começamos este 2º semestre também de forma muito tranquila. Isso se deve a muitos fatores, mas especialmente ao empenho de vocês. O nosso reconhecimento e eterna gratidão, parabéns!”

Ao fim do encontro, os docentes foram presenteados com mimos especiais – um pequeno gesto como forma de reconhecimento.