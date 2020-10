Pela ordem definida em sorteio, Claudinei do Skinão (PSL) foi o primeiro a ser sabatinado por nossa equipe de reportagem

publicado em 22/10/2020

Franclin Duarte

Como já anunciado, o Grupo Cidade de Comunicação abriu ontem a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Valentim Gentil. Pela ordem definida em sorteio, Claudinei do Skinão (PSL) foi o primeiro a ser sabatinado por nossa equipe de reportagem e ele aproveitou o seu tempo frente aos microfones para apresentar suas propostas para praticamente todas as áreas administrativas.

Claudinei é empresário, tem 49 anos, é casado e tem três filhos e um neto. Essa é a primeira vez que ele disputa uma eleição e diz estar alinhado com a população que elegeu o presidente Jair Bolsonaro em 2018.

Como de costume a entrevista foi iniciada questionando os motivos que levaram o candidato a querer ser prefeito de sua cidade e Claudinei respondeu afirmando que Valentim Gentil precisa de uma visão diferente de administração.

“Cheguei em Valentim com sete anos de idade e acompanhei o desenvolvimento da cidade até então. Vi que de uns anos para cá a cidade merece uma visão diferente de administração e foi por isso que me coloquei à disposição e junto comigo vem uma pessoa experiente e amante de Valentim, que é o Pelaio e nessa nossa união temos a certeza que vamos melhorar muito Valentim Gentil”, respondeu.

Sobre um dos principais anseios da população, empregos, o candidato explicou como irá funcionar a proposta de “criação de um novo Polo Industrial, destacando e valorizando as pequenas empresas”. Segundo ele com uma boa gestão é possível colocar a iniciativa em prática.

“Hoje Valentim não tem espaço físico para crescimento no Parque Industrial e há uma demanda muito grande. Vamos incentivar as pequenas e grandes empresas, as pequenas através de incubadoras e ao mesmo tempo abrindo o Parque Industrial para que grandes empresas. Hoje tem pouco dinheiro, mas tem que fazer gestão, tem que buscar recursos onde não tem. Hoje a cidade tem muitas áreas verdes, áreas reservadas da Prefeitura. Vamos fazer algumas vendas dessas áreas para conseguir comprar um espaço e trazer grandes indústrias para a cidade”, explicou.

Claudinei também foi questionado sobre seus projetos para a educação, já que em seu Plano de Governo a área ocupou pouco espaço, com apenas três propostas. O empresário, por sua vez, respondeu que há muito a se fazer pela educação e justamente por isso é necessário ser objetivo.

“Não adianta colocarmos muitos itens e não conseguirmos cumprir. Todo o nosso Plano de Governo foi planejado conversando com as pessoas de cada setor e na educação esses itens foram os mais cobrados por essas pessoas e mais fácil de acontecer. É claro que a Educação é o termômetro de tudo, só que nós temos alguns projetos similares para a Educação, pois ela não só sala de aula, ela tem outros segmentos que podemos conseguir uma melhoria de vida para nossas crianças e adolescentes”, completou.

Adversários

O entrevistado ainda respondeu perguntas sobre as áreas de Saúde, onde pretende implantar um sistema de gestão profissional, Segurança, propondo um reforço da Guarda Municipal e Atividade Delegada e sobre a preocupação com as finanças do município.

Ele também respondeu às perguntas de seus quatro adversários sobre as mais variadas áreas. A primeira veio do atual prefeito e candidato a reeleição, Adilson Segura (PSDB). O tucano questionou sobre a proposta de Claudinei de implantação do orçamento participativo. Ele questionou se seu adversáriotem conhecimento sobre como funciona a elaboração do orçamento público e da participação do Executivo nesse processo.

Claudinei respondeu: “como que acontece, você integra todos os funcionários, monta uma equipe e dessa equipe você começa a ramificar e encontrar as bases que você pode estar passando para todas as categorias da Prefeitura”.

Já Tell da ONG, do Avante, questionou sobre as propostas do adversário para a geração de empregos. Claudinei reforçou então o que ele já tinha respondido para a bancada e completou dizendo que vai bater muito forte na área se for eleito. “Vamos estar incentivando para não acontecer o que está acontecendo, empresas indo embora de Valentim por não ter espaço de crescimento”.

Sérgio Ladeira (PL) questionou sobre os motivos que levaram o empresário entrar na política e ele respondeu dizendo que se inspirou no presidente Jair Bolsonaro.

“Entrei na política por ver que a cidade precisa de melhoras. Mas o que me impulsionou a entrar na política primeiro foi Bolsonaro, uma nova metodologia, uma nova maneira de ver a política no Brasil e isso foi o que nos impulsionou, tanto eu como o Pelaio, e saber que eu posso contribuir muito para a cidade”, respondeu.

Izaque Caldeira (Cidadania) fechou a rodada de perguntas indagando Claudinei sobre qual sua prioridade para a melhoria na área da saúde e incentivo às Indústrias para gerar mais empregos. Como já tinha tratado sobre a geração de empregos, ele focou em complementar sobre a área da Saúde.